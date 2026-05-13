Baldanzi al Genoa De Rossi dà il via libera | riscatto vicino

Il calciatore Tommaso Baldanzi si trasferisce ufficialmente al Genoa, dopo aver ricevuto l'ok da parte dell'allenatore De Rossi. La trattativa per il riscatto è ormai prossima a essere completata, segnando un cambiamento importante per il giocatore e il club ligure. La decisione porta a una svolta nel percorso professionale di Baldanzi, che lascia la sua squadra precedente per approdare in una nuova realtà.

Il futuro di Tommaso Baldanzi si tinge definitivamente di rossoblù, segnando quello che sembra essere un passaggio di consegne cruciale tra la Capitale e la Liguria. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Il Secolo XIX, il Genoa avrebbe ormai sciolto ogni riserva, manifestando l’intenzione di esercitare il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro per strappare il fantasista alla Roma a titolo definitivo. L’operazione, che trasformerebbe il talento azzurro nel pilastro tecnico del nuovo corso ambizioso della società ligure, ha ricevuto una spinta decisiva proprio da Daniele De Rossi, il quale ha caldeggiato la permanenza del ragazzo sotto la Lanterna per garantirgli quel minutaggio che a Trigoria sarebbe rimasto un’incognita.🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Genoa, De Rossi pianifica il futuro: si punta al riscatto di BaldanziDaniele De Rossi ha le idee chiarissime e il suo Genoa inizia già a prendere forma in vista della stagione 2026/27.

Baldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La decisione del club e la sua esplosione sotto l’ala protettrice di De RossiBaldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La decisione del club e la sua esplosione sotto l’ala protettrice di De Rossi Lukaku Conte, ieri il belga è...

Temi più discussi: Fiorentina-Genoa, De Rossi: Baldanzi non è ancora al 100%; Fiorentina-Genoa | De Rossi: Qui piazza speciale. Baldanzi? Non credo di portarlo; Genoa, differenziato per Baldanzi e Messias: le ultime; De Rossi: Baldanzi sta bene ma non lo rischio. Stimoli? A Firenze il Genoa non vince dal 1977, basta questo.

? ????????? | I 23 rossoblù per la sfida contro l’Atalanta Ekuban recupera, Baldanzi out. Anche Norton-Cuffy, annunciato al rientro, è ancora indisponibile: non è al meglio La cronaca su buoncalcioatutti.it ? #Genoa #SerieA #DeRossi #Atala x.com

Il Napoli prepara la sfida al Bologna, ma intanto guarda al futuro reddit

Baldanzi, De Rossi spinge per il riscatto. Gollini verso il BesiktasNon solo mercato in entrata per i giallorossi: Baldanzi e Gollini sempre più vicini all'addio definitivo in estate. siamolaroma.it

Genoa, differenziato per Baldanzi e Messias: le ultimeIl Genoa saluterà i propri tifosi nella partita contro il Milan, ultima a Marassi della stagione. Ripresi gli allenamenti dei ragazzi di De Rossi, che punterà a recuperare qualche giocatore a approcci ... fantacalcio.it