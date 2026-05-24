Il Genoa ha comunicato la lista dei convocati per la partita contro il Lecce. Tra i giocatori assenti c’è Baldanzi, a causa di febbre. Sono stati inclusi numerosi giovani nel gruppo. La lista completa è stata resa nota dal club.

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© Calcionews24.com - Genoa, i convocati di De Rossi per il Lecce: Baldanzi out a causa febbre, dentro tantissimi giovani!

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