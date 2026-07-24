Genoa Baldanzi | Mi sono trovato subito bene felice di essere rimasto

Tommaso Baldanzi ha annunciato di voler rimanere al Genoa, affermando di essersi trovato bene e di essere felice nella squadra. Il trequartista ha sottolineato l’importanza di De Rossi nello sviluppo del team e ha promesso che la squadra affronterà la stagione con cuore, anima e passione. La comunicazione è stata fatta attraverso una dichiarazione pubblica, senza ulteriori dettagli su eventuali accordi o contratti.

Tommaso Baldanzi conferma la sua volontà di restare al Genoa: ‘Sono felice qui’. Il trequartista sottolinea l’importanza di De Rossi e promette una squadra con ‘cuore, anima e passione’ per la stagione. Tommaso Baldanzi guarda con entusiasmo alla nuova stagione e non nasconde la soddisfazione per la scelta di proseguire la sua avventura con il Genoa. Intervistato da Sky Sport durante il ritiro di Moena, il trequartista ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto a restare in rossoblù e le aspettative in vista del prossimo campionato. Baldanzi ha spiegato di essersi ambientato fin da subito nel mondo rossoblù. «Mi sono trovato subito bene, sono felice di essere rimasto», ha dichiarato, sottolineando come diversi fattori abbiano inciso sulla decisione. 🔗 Leggi su Genoaoggi.it

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Baldanzi fuori contro la Roma. E ora

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Genoa, #Baldanzi: Volevo restare, posso mettermi in mostra. Grato a #DeRossi #ASRoma x.com

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