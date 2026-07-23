Pedraza | Con la Lazio volevo firmare subito Sono felice di essere qui

Alfonso Pedraza ha dichiarato di aver voluto firmare subito con la Lazio e si è detto felice di essere nella squadra. Il giocatore si è presentato in conferenza stampa, prevista alle 16:30, presso il Lazio Training Center di Formello. La sua presenza segna l’inizio della nuova avventura con il club biancoceleste. Pedraza discuterà di aspetti legati al trasferimento e alle prime impressioni sulla squadra. La conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale Telegram di Cittaceleste.

Vai nel canale Telegram di Cittaceleste > Alfonso Pedraza si presenta in conferenza stampa. Il neo acquisto biancoceleste, alle 16:30, parlerà in diretta dal Lazio Training Center di Formello. Segui la diretta scritta della conferenza stampa su Cittaceleste.it. "Buon pomeriggio. Sono molto contento di essermi unito a questa famiglia, sono molto felice di essere qui e con molta voglia". Come ti sei trovato finora? Anche con i tuoi colleghi terzini. "Sono entrato bene nel gruppo, ho trovato persone piacevoli. In fondo Spagna e Italia sono simili e ha facilitato le cose". Perché hai scelto la Lazio? "Dal primo momento in cui c'è stato l'interesse della Lazio ho capito che volevo firmare. 🔗 Leggi su Cittaceleste.it

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LAZIO, PEDRAZA: SONO FELICE DI ESSERE QUI

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CdS – Pedraza stregato da Roma: subito una visita a Formello. La Lazio lo ha già conquistatoAlfonso Pedraza ha visitato il centro sportivo di Formello, segnando un primo passo verso il trasferimento alla Lazio.

Temi più discussi: La conferenza stampa di presentazione di Pedraza e Doekhi; Gattuso studia la sua Lazio, Pedraza si ambienta nel gruppo: prosegue il lavoro a Formello; Lazio, si chiude la prima settimana di ritiro: tanti assenti e gestione. Punizioni a Pedraza, Dia in gol; Conferenza stampa di presentazione di Pedraza e Doekhi.

#Pedraza: #Gattuso mi conosce, volevo venire qui fin da quando ho saputo dell’interesse della Lazio x.com

Pedraza: Sono molto felice...non vedo l'ora di iniziare...Il Mondiale? Gli italiani qui volevano che vincesse la Spagna. La verità è che la squadra ha fatto un torneo spettacolare, soprattutto la semifinale e la finale. Sono molto felice per tutti quei compa ... laziopress.it

Pedraza: Felice alla Lazio. Per farmi convocare dalla Spagna devo fare bene quiIl nuovo acqusito della Lazio, Alfonso Pedraza, ha parlato ai microfoni di COPE commentando i suoi primi giorni da giocatore biancoceleste. tuttomercatoweb.com