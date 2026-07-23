Genoa Baldanzi | Felice di essere rimasto sarà una bella stagione

Tommaso Baldanzi ha dichiarato di essere felice di essere rimasto al Genoa e si aspetta una buona stagione. In un’intervista a Sky Sport, il giocatore ha parlato dei primi mesi con il club e ha condiviso le sue impressioni. Ha anche commentato gli obiettivi per la prossima stagione, senza specificare dettagli. Baldanzi si è mostrato ottimista riguardo al futuro e alle sfide che lo attendono con il Genoa.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport, Tommaso Baldanzi ha ripercorso i suoi primi mesi al Genoa e ha fatto il punto sugli obiettivi in vista della prossima stagione. Queste le parole del trequartista rossoblù: "Io qua mi sono trovato subito bene, sono felice di essere rimasto. Spero ci si possa togliere delle belle soddisfazioni. Chiaramente la presenza di mister De Rossi, con cui ho un rapporto bellissimo, è stata determinante, ma anche la società ha fatto la sua parte, così come la voglia che avevo di tornare a giocare con continuità"., Sull'anno prossimo ha aggiunto: "Sarà il solito Genoa, quello che metterà cuore, anima e passione per vincere le gare e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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