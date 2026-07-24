Durante un concerto, un artista ha criticato la presenza della polizia, in particolare l’uso di cani antidroga. La polemica si è sviluppata sui social e tra i partecipanti, dopo che le forze dell’ordine hanno intervenuto nel corso dell’evento. La situazione ha suscitato discussioni sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine in contesti pubblici, senza che siano stati segnalati incidenti o episodi di violenza. La polemica ha coinvolto anche altri artisti e spettatori presenti alla manifestazione.

Ascolti TV di domenica 19 luglio 2026: la finale dei Mondiali domina la serata, Canale 5 resiste con Racconto di una notte Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsa Caso Roggero, Meloni: «Chi commette un reato non può essere risarcito. Basta paradossi» Da Sinner alla Sabalenka: chi sono i compagni di vita dei grandi tennisti? Le parole del rapper durante lo Shock Wave Festival di Francavilla al Mare fanno discutere: arrivano le critiche della politica e della sindaca Il rapper Gemitaiz ha dichiarato di solito di avvertire il pubblico quando arrivano i cani, criticando la presenza degli agenti e utilizzando espressioni offensive nei loro confronti. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Gemitaiz, polemica dopo il concerto: attacco alla polizia con i cani antidroga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Io di solito vi avverto quando ci sono i cani…”: la frase di Gemitaiz contro la polizia durante un concerto. Ed è polemicaDurante un concerto, un artista ha rivolto parole offensive alla polizia, affermando di non aver visto i cani durante l’evento e scusandosi per le...

Leggi anche: “Di solito vi avverto quando ci stanno i cani”, polemiche su Gemitaiz per l’attacco alla Polizia

Si parla di: GEMITAIZ INSULTA DAL PALCO I CONTROLLI ANTIDROGA... E SCOPPIA LA POLEMICA.

Di solito vi avverto quando ci stanno i cani, polemiche su Gemitaiz per l’attacco alla PoliziaGemitaiz finisce nel mirino dopo le frasi dal palco contro gli agenti e i cani antidroga durante il concerto di Francavilla al Mare: Mi dispiace ... fanpage.it

Francavilla - Gemitaiz contro le forze dell’ordine: polemica dopo lo Shock Wave FestivalÈ diventato un caso politico e social l’intervento di Gemitaiz durante la serata conclusiva dello Shock Wave Festival di Francavilla al Mare. Dal palco, il rapper ha criticato la presenza delle forze ... veratv.it