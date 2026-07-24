Di solito vi avverto quando ci stanno i cani polemiche su Gemitaiz per l'attacco alla Polizia

Gemitaiz finisce nel mirino dopo le frasi dal palco contro gli agenti e i cani antidroga durante il concerto di Francavilla al Mare: "Mi dispiace che 'ste me*de vengano a cagare il ca**o ai pischelli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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“Io di solito vi avverto quando ci sono i cani…”: la frase di Gemitaiz contro la polizia durante un concerto. Ed è polemicaDurante un concerto, un artista ha rivolto parole offensive alla polizia, affermando di non aver visto i cani durante l’evento e scusandosi per le...

Temi più discussi: Damiano David e Dove Cameron, il matrimonio si avvicina: affisse le pubblicazioni al Comune di Roma; La statua più antica d'Italia è un falso del fascismo? La battaglia sul Guerriero di Capestrano divide l'Abruzzo; GEMITAIZ INSULTA DAL PALCO I CONTROLLI ANTIDROGA... E SCOPPIA LA POLEMICA.

Gemitaiz contro la polizia con i cani: Di solito vi avverto quando arrivano. Li insulta e scoppia la polemica x.com

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