Di solito vi avverto quando ci stanno i cani polemiche su Gemitaiz per l'attacco alla Polizia

Da fanpage.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gemitaiz finisce nel mirino dopo le frasi dal palco contro gli agenti e i cani antidroga durante il concerto di Francavilla al Mare: "Mi dispiace che 'ste me*de vengano a cagare il ca**o ai pischelli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

«Di solito vi avverto quando ci sono i cani…», Gemitaiz e gli insulti dal palco alle «m*** della polizia» al controllo antidroga – Il videoDurante un concerto a Francavilla al Mare, il rapper ha rivolto insulti alle forze dell’ordine, definendole «m*** della polizia».

“Io di solito vi avverto quando ci sono i cani…”: la frase di Gemitaiz contro la polizia durante un concerto. Ed è polemicaDurante un concerto, un artista ha rivolto parole offensive alla polizia, affermando di non aver visto i cani durante l’evento e scusandosi per le...

Temi più discussi: Damiano David e Dove Cameron, il matrimonio si avvicina: affisse le pubblicazioni al Comune di Roma; La statua più antica d'Italia è un falso del fascismo? La battaglia sul Guerriero di Capestrano divide l'Abruzzo; GEMITAIZ INSULTA DAL PALCO I CONTROLLI ANTIDROGA... E SCOPPIA LA POLEMICA.

gemitaiz di solito vi avvertoGemitaiz contro la polizia con i cani: Di solito vi avverto quando arrivano. Li insulta e scoppia la polemicaIl rapper durante il concerto a Francavilla al Mare (Chieti) ha pronunciato parole offensive contro le unità cinofile presenti ... corriere.it

gemitaiz di solito vi avvertoDi solito vi avverto quando ci stanno i cani, polemiche su Gemitaiz per l’attacco alla PoliziaGemitaiz finisce nel mirino dopo le frasi dal palco contro gli agenti e i cani antidroga durante il concerto di Francavilla al Mare: Mi dispiace ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web