Durante un concerto, un artista ha rivolto parole offensive alla polizia, affermando di non aver visto i cani durante l’evento e scusandosi per le sue parole. La frase è stata: “Io di solito vi avverto quando ci sono i cani… Oggi non lo sapevo, non l’ho visto, mi dispiace. Mi dispiace che ‘ste m. vengono a cagare il c. ai pischelli”. La dichiarazione ha suscitato polemiche tra il pubblico e sui social media.

“Io di solito vi avverto quando ci stanno i cani. Oggi non lo sapevo, non l’ho visto, Mi dispiace. Mi dispiace che ‘ste m. vengono a cagare il c. ai pischelli”. Sono le parole che Gemitaiz ha pronunciato dal palco nei confronti delle forze dell’ordine e dei controlli antidroga con le unità cinofile. Il video ha fatto rapidamente il giro dei social. Domenica 19 luglio il rapper si stava esibendo al Shock Wave Festival di Francavilla al Mare (Chieti). Le parole del cantante hanno suscitato diverse reazioni, soprattutto online, dove molti utenti hanno espresso solidarietà agli operatori impegnati nel servizio di sicurezza dell’evento. Ma la vicenda è approdata presto anche in consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io di solito vi avverto quando ci sono i cani…”: la frase di Gemitaiz contro la polizia durante un concerto. Ed è polemica

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