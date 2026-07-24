Durante un concerto a Francavilla al Mare, un rapper ha rivolto insulti alle forze dell’ordine dal palco, scatenando una reazione negativa da parte della politica locale. Le dichiarazioni offensive sono state condannate da rappresentanti di diversi schieramenti politici. L’evento si è svolto nell’ambito di un festival nella provincia di Chieti. La polemica riguarda le parole pronunciate dall’artista romano e le conseguenti reazioni delle autorità.

Il rapper Gemitaiz insulta le forze dell’ordine dal palco e infiamma la polemica. Condanna trasversale da parte della politica locale per le parole offensive dell’artista romano durante un festival di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. Nel mezzo dell’esibizione, il cantante e produttore discografico ha preso duramente di mira gli agenti e i carabinieri presenti al concerto, in particolare le unità cinofile. Gli insulti di Gemitaiz alla polizia Come riportato dal quotidiano abruzzese Il Centro, l’episodio è avvenuto domenica 19 luglio durante l’ultima serata dello Shock Wave Festival di Francavilla al Mare e ha suscitato sempre più indignazione man mano che i video ripresi dal pubblico hanno iniziato a circolare più insistentemente sui social. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gemitaiz nella bufera per le offese alla polizia dal palco del concerto a Francavilla al Mare, è polemica

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