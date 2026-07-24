Di solito vi avverto quando ci sono i cani… Gemitaiz e gli insulti dal palco alle m*** della polizia al controllo antidroga – Il video

Durante un concerto a Francavilla al Mare, il rapper ha rivolto insulti alle forze dell’ordine, definendole «m*** della polizia». L’episodio si è verificato domenica scorsa allo Shock Wave Festival, mentre tra il pubblico erano presenti unità cinofile delle forze di polizia. Gemitaiz aveva annunciato di solito avvertire la presenza dei cani, ma in quella occasione non lo ha fatto. Il video dell’evento è diventato virale sui social.

Gemitaiz finisce nel mirino delle polemiche dopo gli insulti contro la polizia durante un suo concerto. È successo domenica scorsa a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, dove il rapper si stava esibendo allo Shock Wave Festival e si è trovato davanti, tra il pubblico, le unità cinofile delle forze dell’ordine. Dal palco ha lanciato una serie di frasi pesanti, riportate dal quotidiano abruzzese Il Centro: «Io di solito vi avverto quando ci stanno i cani. Oggi non lo sapevo, non l’ho visto, mi dispiace. Mi dispiace che ‘ste merde vengano a cagare il c.o ai pischelli. Ricordatevi che la vita vostra è molto meglio». Il video della scenetta ha iniziato a girare rapidamente sui social, arrivando presto anche fuori dai confini locali. 🔗 Leggi su Open.online

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