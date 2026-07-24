Gazzie Rimembranza | l’arte e le performance di Monica Argentino a Villa Altieri

Cosa: Mostra multidisciplinare Gazzie Rimembranza di Monica Argentino, con opere pittoriche, installazioni viventi e performance coreutiche. Dove e quando: Villa Altieri, Viale Manzoni 47, Roma. Inaugurazione 27 luglio 2026 ore 17.30. Aperta fino al 7 agosto 2026. Perché: Per vivere un'esperienza immersiva in cui la memoria collettiva e personale prende forma attraverso la fusione tra arti visive, corpo in movimento e materia. Lunedì 27 luglio 2026, gli storici spazi capitolini accolgono l'inaugurazione di Gazzie Rimembranza, il nuovo e articolato progetto multidisciplinare dell'artista Monica Argentino. Curata da Roberta Melasecca e... 🔗 Leggi su Ezrome.it

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