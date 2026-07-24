Gazzie Rimembranza | l’arte e le performance di Monica Argentino a Villa Altieri
Cosa: Mostra multidisciplinare Gazzie Rimembranza di Monica Argentino, con opere pittoriche, installazioni viventi e performance coreutiche. Dove e quando: Villa Altieri, Viale Manzoni 47, Roma. Inaugurazione 27 luglio 2026 ore 17.30. Aperta fino al 7 agosto 2026. Perché: Per vivere un'esperienza immersiva in cui la memoria collettiva e personale prende forma attraverso la fusione tra arti visive, corpo in movimento e materia. Lunedì 27 luglio 2026, gli storici spazi capitolini accolgono l'inaugurazione di Gazzie Rimembranza, il nuovo e articolato progetto multidisciplinare dell'artista Monica Argentino. Curata da Roberta Melasecca e... 🔗 Leggi su Ezrome.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Monica Argentino porta la memoria a Villa Altieri con Gazzie Rimembranza
Fiera agricola tra sapori e tradizioni nel parco di villa Altieri di OrioloA Oriolo Romano si svolgono due giornate dedicate alle eccellenze del territorio, con un focus su sapori e tradizioni locali.
Argomenti più discussi: Gazzie rimembranza di Monica Argentino | 27 luglio - 7 agosto 2026; A Villa Altieri la mostra Gazzie Rimembranza di Monica Argentino; CMRC-A Villa Altieri la mostra Gazzie Rimembranza di Monica Argentino; Monica Argentino — Gazzie Rimembranza: mostra personale a Villa.
A Villa Altieri, lunedì 27 luglio, inaugura Gazzie Rimembranza, la mostra multidisciplinare dell’artista Monica Argentino dedicata alla memoria https://www.lacapitale.it/articolo/a-villa-altieri-la-mostra-gazzie-rimembranza-di-monica-argentino facebook
Monica Argentino. Gazzie RimembranzaA Villa Altieri, Roma, la mostra personale Gazzie Rimembranza di Monica Argentino esplora la memoria tra pittura e performance. itinerarinellarte.it