Fiera agricola tra sapori e tradizioni nel parco di villa Altieri di Oriolo
A Oriolo Romano si svolgono due giornate dedicate alle eccellenze del territorio, con un focus su sapori e tradizioni locali. La fiera agricola si tiene nel parco di villa Altieri, coinvolgendo agricoltori e produttori della zona. L’evento si propone di mettere in mostra prodotti tipici e pratiche agricole, attirando visitatori interessati a scoprire le ricchezze del territorio. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza particolari restrizioni.
A Oriolo Romano sono organizzate due giornate dedicate alle eccellenze del territorio, tra sapori e tradizioni. Il 23 e il 24 maggio nella suggestiva cornice del parco di villa Altieri è infatti fissato l'appuntamento con "Etruria autentica. Fiera agricola dell'Etruria meridionale". La.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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