Fiera agricola tra sapori e tradizioni nel parco di villa Altieri di Oriolo

A Oriolo Romano si svolgono due giornate dedicate alle eccellenze del territorio, con un focus su sapori e tradizioni locali. La fiera agricola si tiene nel parco di villa Altieri, coinvolgendo agricoltori e produttori della zona. L’evento si propone di mettere in mostra prodotti tipici e pratiche agricole, attirando visitatori interessati a scoprire le ricchezze del territorio. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza particolari restrizioni.

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