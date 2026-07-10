Il progetto espositivo. Negli spazi storici del Palazzo della Cultura e della Memoria Storica, si apre al pubblico un intenso percorso visivo curato da Roberta Melasecca. L’esposizione, promossa dall’Associazione culturale Il Segno con il patrocinio di Città Metropolitana di Roma Capitale, rappresenta un affascinante intreccio di linguaggi espressivi. Tra i progetti multidisciplinari, l’arte contemporanea dimostra ancora una volta la sua capacità di fondere pittura, azioni performative, video e installazioni in un’unica narrazione organica. Il titolo Gazzie richiama un termine del dialetto calabrese usato per indicare le acacie farnesiane, alberi il cui profumo inebriante permane nell’aria anche dopo che il fiore è scomparso. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Monica Argentino porta la memoria a Villa Altieri con Gazzie Rimembranza

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