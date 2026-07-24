Gaza situazione drammatica per bambini e madri
A Gaza, oltre 74.000 bambini sotto i cinque anni sono a rischio di malnutrizione acuta entro aprile 2027. La situazione umanitaria si aggrava, con molte madri e bambini colpiti da carenza di cibo e assistenza. La crisi continua a peggiorare, secondo fonti locali e organizzazioni umanitarie. Non ci sono indicazioni di miglioramento imminente nella regione.
Peggiora la situazione umanitaria a Gaza dove più di 74.000 bambini sotto i cinque anni rischiano la malnutrizione acuta entro aprile 2027. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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