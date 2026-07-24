Gaza, situazione drammatica per bambini e madri

Notizia in breve

A Gaza, oltre 74.000 bambini sotto i cinque anni sono a rischio di malnutrizione acuta entro aprile 2027. La situazione umanitaria si aggrava, con molte madri e bambini colpiti da carenza di cibo e assistenza. La crisi continua a peggiorare, secondo fonti locali e organizzazioni umanitarie. Non ci sono indicazioni di miglioramento imminente nella regione.