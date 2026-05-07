Israele sta affamando Gaza effetti devastanti su madri e bambini

Nella Striscia di Gaza, il conflitto in corso sta avendo conseguenze gravi sulla popolazione più vulnerabile, in particolare su donne incinte, madri che allattano e bambini piccoli. Le condizioni di vita stanno peggiorando a causa della mancanza di approvvigionamenti alimentari e di servizi essenziali, con effetti immediati e visibili sulla salute di queste persone. La situazione rimane critica e richiede attenzione internazionale.

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A Gaza la guerra colpisce dove la vita è più fragile: nei corpi delle donne incinte, delle madri che allattano e dei neonati. L’ultima analisi di Medici senza frontiere restituisce il volto dell’emergenza nella Striscia: una malnutrizione che l’organizzazione definisce “artificiosamente provocata da Israele” e che ha prodotto effetti devastanti sulla salute materna e infantile. Donne e neonati travolti dalla malnutrizione: Israele sta affamando Gaza. Nelle strutture gestite o supportate da Msf, tra la fine del 2024 e l’inizio del 2026, sono stati registrati più parti prematuri, morti neonatali, aborti spontanei e interruzioni delle cure tra i bambini malnutriti.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Israele sta affamando Gaza, effetti devastanti su madri e bambini Notizie correlate Gaza, la fame usata come arma: così la “malnutrizione artificiale” provocata da Israele uccide madri e bambini – Il dossier MSFLa storia l’avete già sentita, ma non in questi termini, non con questi dettagli. Leggi anche: UNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro.