Un nuovo rapporto di Medici Senza Frontiere descrive come le restrizioni alimentari imposte nella Striscia di Gaza abbiano causato una grave crisi di malnutrizione tra civili, con conseguenze letali per madri e bambini. Il documento fornisce dettagli specifici su persone, includendo nomi, età e storie di sopravvissuti, evidenziando l’impatto diretto di queste misure sulla popolazione locale. La situazione viene presentata attraverso testimonianze di chi ha vissuto le conseguenze di questa crisi alimentare.

La storia l’avete già sentita, ma non in questi termini, non con questi dettagli. Con nomi, cognomi e anni, destini interi di chi è scampato alla morte a Gaza. Storie che sono prova della “ malnutrizione artificiosa ” provocata da Israele nella Striscia, delle sue conseguenze “devastanti” per la salute materna e neonatale su madri e neonati. Di questa fame parla l’ultimo report di Medici senza Frontiere – tra i pochi ad essere arrivati dove a tutti gli altri è stato impedito l’accesso. In 4 strutture sanitarie dell’organizzazione, tra la fine del 2024 e l’inizio del 2026, “i team di Msf hanno registrato livelli più elevati di prematurità e...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, la fame usata come arma: così la “malnutrizione artificiale” provocata da Israele uccide madri e bambini – Il dossier MSF

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