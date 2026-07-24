A Gaza si intensifica l’emergenza umanitaria, con un aumento del rischio di povertà alimentare e malnutrizione tra donne e bambini. Le organizzazioni internazionali segnalano un peggioramento delle condizioni, evidenziando che queste fasce sono le più vulnerabili. La scarsità di cibo e risorse ha effetti diretti sulla salute di queste popolazioni. La situazione rimane critica e in rapido peggioramento.

A Gaza continua a peggiorare l’emergenza umanitaria. Secondo le organizzazioni internazionali, donne e bambini sono i più esposti al rischio di povertà alimentare e malnutrizione. Un quadro che suscita nuove richieste di intervento immediato. Servizio di Paolo Fucili RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Gaza, bambini e donne a rischio povertà alimentare

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