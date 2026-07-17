Un rapporto dell’Unicef prevede che entro la fine del 2026 altri 23 milioni di bambini saranno a rischio povertà a causa dei conflitti armati. Lo studio analizza le conseguenze delle guerre in Medio Oriente e l’impatto sull’economia, evidenziando come i conflitti continuino a influenzare direttamente la condizione di bambini e famiglie nelle zone interessate.

Altri ventitré milioni di bambini sono a rischio povertà per la guerra entro la fine del 2026. E’ la stima di un rapporto Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, che analizza le conseguenze dei conflitti in Medio Oriente e le ricadute sull’economia. Servizio di Maurizio Di Schino RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Altri 23 milioni di bambini a rischio povertà per le guerre

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