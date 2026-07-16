UNICEF | oltre 23 milioni di bambini in più a rischio di povertà mentre il conflitto in Medio Oriente provoca uno shock economico globale
Oltre 23 milioni di bambini sono a rischio di povertà a causa del conflitto in Medio Oriente, che ha provocato uno shock economico globale. Una nuova analisi evidenzia che anni di progressi potrebbero essere annullati, spingendo milioni di minori in condizioni di povertà più grave. La crisi ha anche accentuato le disuguaglianze sociali e economiche, con conseguenze che si ripercuotono sulla vita dei bambini coinvolti.
Secondo una nuova analisi, anni di progressi potrebbero andare persi, spingendo milioni di bambini in una povertà ancora più profonda e aggravando le disuguaglianze. 16 luglio 2026 – Secondo una nuova analisi dell’UNICEF pubblicata oggi, entro la fine dell’anno fino a 23,4 milioni di bambini in più potrebbero ritrovarsi in condizioni di povertà economica, poiché le tensioni in corso in Medio Oriente e le conseguenti interruzioni delle rotte marittime continuano ad avere un impatto devastante e potenzialmente irreversibile sui bambini. Il rapporto «L’impatto della guerra in Medio Oriente sui bambini delle famiglie in condizioni di povertà... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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