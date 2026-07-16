UNICEF | oltre 23 milioni di bambini in più a rischio di povertà mentre il conflitto in Medio Oriente provoca uno shock economico globale

Notizia in breve

Oltre 23 milioni di bambini sono a rischio di povertà a causa del conflitto in Medio Oriente, che ha provocato uno shock economico globale. Una nuova analisi evidenzia che anni di progressi potrebbero essere annullati, spingendo milioni di minori in condizioni di povertà più grave. La crisi ha anche accentuato le disuguaglianze sociali e economiche, con conseguenze che si ripercuotono sulla vita dei bambini coinvolti.