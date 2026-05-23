Il 23 maggio 2026, a Firenze, un presidio si è svolto nel quartiere di San Jacopino, promosso dal Comitato cittadini attivi San Jacopino. I partecipanti hanno chiesto maggiori controlli fissi e misure contro furti e aggressioni. La manifestazione ha coinvolto residenti che hanno espresso preoccupazione per la sicurezza e il degrado della zona. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali interventi o risposte delle autorità.

FIRENZE – San Jacopino scende di nuovo in piazza. Oggi, 23 maggio 2026, si è tenuto a Firenze un nuovo presidio per la sicurezza e contro il degrado promosso dal Comitato cittadini attivi San Jacopino. Il ritrovo è stato in piazza Luigi Dalla Piccola. “Abbiamo chiesto più controlli e che questi siano statici e adeguati – ha spiegato Simone Gianfaldoni, presidente del Comitato cittadini attivi San Jacopino -. In particolare servono controlli nell’area del giardino di via Galliano ma anche in via Toselli e piazza San Jacopino, tutte zone dove si annida l’illegalità. Abbiamo chiesto attenzione anche al tessuto commerciale di via Doni”. Secondo... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, San Jacopino: presidio dei cittadini per chiedere sicurezza. “Basta furti e aggressioni, servono controlli fissi”

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Sicurezza, presidio in S.Jacopino 'stanchi rimpalli istituzioni'

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Temi più discussi: Firenze, presidio per la sicurezza e contro il degrado in San Jacopino; San Jacopino, i residenti scendono in piazza per chiedere sicurezza: Coltelli e risse all’ordine del giorno; San Jacopino, presidio per sicurezza nei giardini di Via Galliano sabato 23 maggio; Via Galliano, questo sabato un presidio contro criminalità, violenza e bivacchi.

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