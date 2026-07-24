Il gasolio ha superato i 2,2 euro al litro nella provincia di Bolzano, diventando il primo territorio a raggiungere questa soglia. La media nazionale al self service ha già oltrepassato i livelli di marzo 2022, quando il governo intervenne con tagli alle accise. I prezzi più alti si registrano in alcune zone del Nord, mentre in altre regioni i costi sono ancora inferiori, ma in rapido aumento.

Era questione di tempo. Il gasolio ha superato quota 2,2 euro al litro nella provincia di Bolzano, primo territorio a sfondare questa soglia, mentre la media nazionale al self service è già scivolata sopra i livelli che nel marzo 2022 avevano costretto il governo Draghi al taglio delle accise. La stessa mossa che l’attuale esecutivo ha messo in piedi dal 18 marzo al 3 luglio, ma che ora appare complicato riproporre anche perché la misura, non essendo mirata ai soggetti più fragili, non è vista di buon occhio da istituzioni europee e organizzazioni mondiali come il Fondo monetario internazionale. Oggi il ministero delle Imprese ha rilevato un prezzo medio nazionale di 2,161 euro al litro per il gasolio e di 1,968 euro per la benzina. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Gasolio, prezzi record: superata la soglia dei 2,2 euro al litro, ecco i territori più cari

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