Gasolio record | 2,7 euro al litro

Da ilmanifesto.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo del gasolio ha raggiunto i 2,7 euro al litro, un record storico. Questa cifra rappresenta il valore più alto mai registrato per il carburante in Italia. La variazione interessa sia i distributori di benzina sia i consumatori, con ripercussioni sui costi di trasporto e sulle attività commerciali. La crescita del prezzo si associa a fattori legati alle dinamiche del mercato energetico e ai costi delle materie prime. Le autorità continuano a monitorare la situazione senza aver ancora adottato misure specifiche.

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