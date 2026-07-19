Gasolio record | 2,7 euro al litro

Notizia in breve

Il prezzo del gasolio ha raggiunto i 2,7 euro al litro, un record storico. Questa cifra rappresenta il valore più alto mai registrato per il carburante in Italia. La variazione interessa sia i distributori di benzina sia i consumatori, con ripercussioni sui costi di trasporto e sulle attività commerciali. La crescita del prezzo si associa a fattori legati alle dinamiche del mercato energetico e ai costi delle materie prime. Le autorità continuano a monitorare la situazione senza aver ancora adottato misure specifiche.