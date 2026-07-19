Gasolio record | 2,7 euro al litro
Il prezzo del gasolio ha raggiunto i 2,7 euro al litro, un record storico. Questa cifra rappresenta il valore più alto mai registrato per il carburante in Italia. La variazione interessa sia i distributori di benzina sia i consumatori, con ripercussioni sui costi di trasporto e sulle attività commerciali. La crescita del prezzo si associa a fattori legati alle dinamiche del mercato energetico e ai costi delle materie prime. Le autorità continuano a monitorare la situazione senza aver ancora adottato misure specifiche.
Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Nuovi record nei prezzi alla pompa con il gasolio che, in alcuni casi, arriva a sfiorare i 2,7 euro al litro. Lo segnala il Codacons, che sulla base dei dati ufficiali comunicati dal Mimit. Per quanto riguarda il self service, i prezzi più alti d’Italia sono a Milano, dove un distributore vende la benzina a 2,635 euro al litro, il gasolio a 2,695 euro. Sempre nel capoluogo lombardo, un altro impianto vende il diesel a 2,442 euro al litro. Il secondo prezzo più alto lo si trova a Pantelleria. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
Gasolio speciale a 3,2 euro al litro: nuovo record nazionale
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L'inarrestabile corsa dei listini dei carburanti ha portato a nuovi record nei prezzi alla pompa con il gasolio che, in alcuni casi, arriva oggi a sfiorare i 2,7 euro al litro. #ANSA x.com
L'inarrestabile corsa dei listini dei carburanti ha portato a nuovi record nei prezzi alla pompa con il gasolio che, in alcuni casi, arriva oggi a sfiorare i 2,7 euro al litro. #ANSA facebook
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Codacons, record prezzo gasolio in distributore Milano, 2,695 euroL'inarrestabile corsa dei listini dei carburanti ha portato a nuovi record nei prezzi alla pompa con il gasolio che, in alcuni casi, arriva oggi a sfiorare i 2,7 euro al litro. (ANSA) ... ansa.it