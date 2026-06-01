Carburanti ecco i prezzi alla pompa Senza sconto accise benzina a 2 euro al litro e gasolio a 2,12

Da ilsole24ore.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I prezzi dei carburanti alla pompa sono di circa 2 euro al litro per la benzina e 2,12 euro per il gasolio, senza sconto sulle accise. La decisione sul rinnovo del taglio delle accise dipenderà dall’andamento dei prezzi nei giorni più rilevanti per i distributori. Attualmente, i costi rimangono elevati, senza variazioni significative rispetto alle settimane precedenti. La situazione resta in attesa di eventuali aggiornamenti legati alle politiche di prezzo e alle decisioni governative.

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Una questione di prezzi. Il rinnovo del taglio delle accise sui carburanti non è così scontato e dipenderà dai listini ai distributori nei giorni clou, cioè quelli a ridosso del 6 giugno con la scadenza dello sconto attuale (-6,1 centesimi al litro per la benzina e -12,2 centesimi per il gasolio). A dirlo, a distanza di giorni, è stato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che ha ipotizzato anche dei nuovi interventi mirati, ad esempio (ancora) per gli autotrasportatori. Fissare le date, a questo punto, è fondamentale. Perché il prossimo Consiglio dei ministri è in programma giovedì 4 giugno, due giorni prima della scadenza del taglio accise. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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