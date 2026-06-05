Il prezzo del gas naturale tutelato per maggio 2026 è stabilito a 0,50 euro per metro cubo. Nel frattempo, il prezzo di riferimento sulla piazza di vendita del gas, il PSV, è in diminuzione ma rimane sopra la media del mese. Questo influisce sul costo finale nelle bollette delle famiglie italiane, poiché il gas rappresenta una voce significativa nel totale.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. Oggi, 5 Giugno 2026, il prezzo aggiornato della materia prima incide direttamente su quanto pagherai nei prossimi mesi: conoscere l’andamento dei prezzi ti permette di stimare la spesa e valutare eventuali cambi di offerta o fornitore. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 5 Giugno 2026 è fissato da ARERA in 0,501752 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è fissato dalle varie società e può essere molto diverso da quello regolato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in lieve rialzo: prezzo tutelato a 0,50 €/Smc a maggio 2026, PSV in calo ma sopra la media mensile

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