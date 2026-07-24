Garanzia Romero per la difesa | l’Inter punta sul ritorno del centrale dominante della Serie A

Notizia in breve

L’Inter sta cercando di riportare in squadra il difensore centrale Cristian Romero, il quale ha avuto numeri eccezionali nell’ultima stagione di Serie A. La società nerazzurra punta sulla sua presenza come elemento di sicurezza nella difesa, evidenziando le performance positive del giocatore. L’interesse per Romero non è casuale, ma si basa sui risultati ottenuti durante l’ultimo campionato italiano. La trattativa è in corso, con l’obiettivo di rafforzare il reparto difensivo.