Garanzia Romero per la difesa | l’Inter punta sul ritorno del centrale dominante della Serie A
L’Inter sta cercando di riportare in squadra il difensore centrale Cristian Romero, il quale ha avuto numeri eccezionali nell’ultima stagione di Serie A. La società nerazzurra punta sulla sua presenza come elemento di sicurezza nella difesa, evidenziando le performance positive del giocatore. L’interesse per Romero non è casuale, ma si basa sui risultati ottenuti durante l’ultimo campionato italiano. La trattativa è in corso, con l’obiettivo di rafforzare il reparto difensivo.
di Lorenzo Vezzaro I numeri straordinari dell’ultima annata italiana di Romero confermano l’impatto potenziale nel sistema nerazzurro. L’interesse dell’Inter nei confronti di Cristian Romero non nasce per caso. Il centrale argentino rappresenta un profilo dal valore assoluto, capace di garantire un rendimento immediato proprio grazie alla profonda conoscenza del nostro campionato. Per comprendere appieno la portata di un ipotettivo innesto alla corte di Cristian Chivu, basta rispolverare lo score registrato dal difensore nella sua ultima memorabile parentesi italiana con la maglia dell’Atalanta. Un muro insuperabile: dominance nei duelli e nelle palle recuperate. 🔗 Leggi su Internews24.com
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