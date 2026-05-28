L’Inter ridisegna la difesa del futuro e punta John Stones | il centrale del Manchester City è l’obiettivo per il dopo Acerbi
L'Inter sta pianificando di cambiare la difesa per la prossima stagione e ha messo nel mirino John Stones, difensore del Manchester City. La società intende sostituire Acerbi, il cui contratto sta per scadere. La squadra sta valutando diverse opzioni per rafforzare il reparto arretrato e sta considerando Stones come possibile nuovo elemento. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma il nome del difensore inglese è tra i principali candidati.
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