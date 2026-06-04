L’Inter sta cercando di assicurarsi il difensore dell’Udinese, Oumar Solet. La squadra nerazzurra ha mostrato interesse e sta preparando un’offerta concreta. Solet, centrale francese, si è distinto in Serie A per la sua presenza fisica e le capacità di impostazione. La trattativa è in fase avanzata e si attende un passo decisivo nelle prossime settimane.

di Lorenzo Vezzaro Il difensore Oumar Solet brilla in Serie A per fisicità e impostazione: i nerazzurri preparano l’affondo decisivo per il centrale del futuro. L’ Inter lavora con decisione per blindare la retroguardia in vista della prossima stagione e ha individuato l’obiettivo prioritario in Oumar Solet. Il difensore centrale francese è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultimo campionato con la maglia dell’ Udinese, dimostrando una maturità e una completezza tecnica che hanno convinto la dirigenza nerazzurra a rompere gli indugi per portarlo a Milano. Una colonna insostituibile: i dati della stagione in Friuli. I numeri accumulati nell’ultima Serie A certificano l’affidabilità assoluta del classe 2000. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - L’Inter punta la difesa dell’Udinese, assalto a Oumar Solet: i numeri del centrale francese che ha stregato la dirigenza

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Di Marzio: L'Inter inizia a lavorare per i propri obiettivi in entrata. Oltre a Oumar Solet per la difesa, per la corsia si punta a Marco Palestra, grande rivelazione dell'ultima stagione con la maglia del Cagliari. Il terzino classe 2005, che si è detto pronto per il salto x.com

[Gianluigi Longari] NOTIZIA: Oumar Solet VUOLE SOLO l'Inter. Ha SPECIFICAMENTE detto ai suoi agenti di NON ascoltare altre offerte finché esiste la possibilità di unirsi all'Inter. L'Inter si sta preparando a fare una mossa, una volta risolti i problemi personal reddit

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