Il sindaco di Arquata del Tronto ha dichiarato che la comunità è da dieci anni bloccata dai lavori di cantiere alla galleria di Trisungo sulla Statale Salaria. Chiede risposte urgenti e avverte che, in assenza di novità, sono pronte proteste eclatanti. La situazione ha causato disagio e rallentamenti, senza che siano stati completati i lavori di infrastruttura necessari a riavviare lo sviluppo locale.

ARQUATA DEL TRONTO «Vogliamo risposte il prima possibile. Se non le avremo, siamo pronti a proteste eclatanti». È un appello che suona anche come un ultimatum quello lanciato dal sindaco Michele Franchi, deciso a chiedere un cambio di passo sul cantiere della galleria di Trisungo lungo la Statale Salaria. Il primo cittadino, nei giorni scorsi, ha scritto anche al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, affinché vengano individuate in tempi rapidi soluzioni in grado di ripristinare la viabilità e consentire la ripresa dei lavori. La presa di posizione arriva dopo la conferma della proroga della cassa integrazione per i lavoratori del cantiere fino al 4 ottobre, notizia che ha di fatto certificato il perdurare dello stop ai lavori. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Galleria Trisugo, Arquata alza la voce: «Noi soffocati da dieci anni di cantieri, senza infrastutture non si riparte davvero. Pronti a proteste eclatanti»

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