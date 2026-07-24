Galleria Trisugo Arquata alza la voce | Noi soffocati da dieci anni di cantieri senza infrastutture non si riparte davvero Pronti a proteste eclatanti

Da corriereadriatico.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Arquata del Tronto ha dichiarato che la comunità è da dieci anni bloccata dai lavori di cantiere alla galleria di Trisungo sulla Statale Salaria. Chiede risposte urgenti e avverte che, in assenza di novità, sono pronte proteste eclatanti. La situazione ha causato disagio e rallentamenti, senza che siano stati completati i lavori di infrastruttura necessari a riavviare lo sviluppo locale.

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ARQUATA DEL TRONTO «Vogliamo risposte il prima possibile. Se non le avremo, siamo pronti a proteste eclatanti». È un appello che suona anche come un ultimatum quello lanciato dal sindaco Michele Franchi, deciso a chiedere un cambio di passo sul cantiere della galleria di Trisungo lungo la Statale Salaria. Il primo cittadino, nei giorni scorsi, ha scritto anche al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, affinché vengano individuate in tempi rapidi soluzioni in grado di ripristinare la viabilità e consentire la ripresa dei lavori. La presa di posizione arriva dopo la conferma della proroga della cassa integrazione per i lavoratori del cantiere fino al 4 ottobre, notizia che ha di fatto certificato il perdurare dello stop ai lavori. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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