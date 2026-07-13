Sostenitori Si ’alza’ la voce dei tifosi Timori anche da New York
La settimana si è aperta con i tifosi biancorossi che hanno esposto uno striscione chiedendo rispetto alla loro piazza. La protesta è stata annunciata dopo un periodo di silenzio e ha attirato l’attenzione anche da parte di sostenitori a New York. Non sono stati comunicati altri dettagli o reazioni ufficiali.
È stata una settimana calda dal punto di vista della ifoseria biancorossa. Dopo tanto silenzio, gli Utras biancorossi si sono fatti sentire con uno striscione in cui si chiede rispetto alla piazza. Ma poi ci sono anche i tifosi che sono lontani ma vicini con il cuore. Come il Perugia club di New York, come racconta calciogrifo, che in un post su Facebook racconta tutta la preoccupazione per il momento delicato. "Il Perugia Club NYC segue con grande attenzione e profonda preoccupazione le vicende che stanno interessando la nostra amata AC Perugia – si legge nel post –.Come tifosi che, pur vivendo a migliaia di chilometri di distanza, portano ogni giorno con orgoglio i colori biancorossi nel mondo, non possiamo nascondere la nostra delusione per l’incertezza che continua a circondare il futuro della società. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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