Arquata del Tronto galleria di Trisungo lavori fermi | Gli operai si stanno licenziando

A Arquata del Tronto, la galleria di Trisungo vede i lavori sospesi e gli operai stanno lasciando il cantiere. Tutti e 74 i dipendenti della ditta appaltatrice sono stati messi in cassa integrazione, creando una situazione di incertezza sulla ripresa delle attività. La sospensione delle lavorazioni ha portato a un rallentamento delle operazioni, mentre nessun nuovo intervento è stato annunciato. La questione riguarda direttamente il futuro del progetto e le condizioni di chi lavora nel cantiere.

ARQUATA DEL TRONTO - Torna a farsi drammatica la situazione del cantiere inerente la galleria di Trisungo, dopo la messa in cassa integrazione di tutti e 74 i lavoratori alle dipendenze della Salc (Gruppo Salini), impresa appaltatrice dei lavori commissionati dall’Anas. A lanciare l’ennesimo grido di allarme sono i sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil, fortemente preoccupati dal perdurare della fase di stallo riguardo agli impegni che la stessa Anas, attraverso un comunicato stampa, aveva preso nei confronti sia della Salc che dei lavoratori. Lo stop «Stiamo mettendo in atto tutte le azioni necessarie per evitare il fermo dei lavori e... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Galleria di Trisungo, lavori fermi: «Gli operai si stanno licenziando»

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