Galleria Borghese aperture serali e spettacoli di luce fino all’8 agosto | il programma

Fino all’8 agosto, la Galleria Borghese apre le sue porte anche in orario serale, offrendo visite notturne e spettacoli di luce. Durante queste serate, vengono proiettati videomapping e installazioni visive che trasformano gli spazi storici in un’esperienza immersiva. L’evento prevede aperture straordinarie con spettacoli visivi che coinvolgono i visitatori fino a tarda notte, creando un’atmosfera suggestiva e innovativa nel cuore di Roma.

Roma, 24 luglio 2026 – Un viaggio straordinario e immersivo nella storia di uno dei luoghi più iconici dell’arte italiana, l’inedito videomapping che tornerà a illuminare la facciata sul retro della Galleria Borghese, riportando alla luce secoli di storia, arte e trasformazioni che hanno reso questo luogo una delle mete culturali più amate al mondo. Gli spettacoli saranno proiettati fino all’8 agosto 2026, venerdì e sabato, dalle ore 21.15, con più repliche a sera, con un biglietto dedicato e un allestimento pensato per la fruizione, che permetterà agli spettatori di guardare lo spettacolo dalle sedute che verranno allestite nel giardino di Villa Borghese. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Carta d’Identità elettronica, il Comune dispone aperture supplementari fino alla scadenza del 3 agostoIl Comune di Bergamo aprirà giorni supplementari fino al 3 agosto per il rilascio delle Carte d’Identità elettroniche, in vista della scadenza delle...

Il Bioparco di Roma al tramonto: eventi speciali e aperture seraliIl Bioparco di Roma resterà aperto in orari serali durante l’estate, offrendo eventi speciali al tramonto.

Argomenti più discussi: Colosseo: tornano le aperture notturne (con visita guidata); Cosa fare gratis a Roma questa settimana.

Tesori nascosti della Galleria BorgheseLa Galleria Borghese, in collaborazione con Fondazione Roma, presenta Tesori nascosti della Galleria Borghese, un progetto espositivo itinerante che porta fuori dalle sale del museo una preziosa selez ... arte.it

Un viaggio immersivo nella storia della Galleria BorgheseAlla Galleria Borghese di Roma torna Racconti di luce, videomapping immersivo sulla storia della villa e della collezione. itinerarinellarte.it