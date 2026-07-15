Il Bioparco di Roma al tramonto | eventi speciali e aperture serali

Notizia in breve

Il Bioparco di Roma resterà aperto in orari serali durante l’estate, offrendo eventi speciali al tramonto. Le aperture prolungate permettono ai visitatori di esplorare le aree espositive e partecipare a iniziative dedicate nel tardo pomeriggio e in serata. Queste aperture si svolgono nel contesto di iniziative che coinvolgono il contatto con la natura e la vita animale, in un ambiente nel cuore di Villa Borghese.