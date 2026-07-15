Il Bioparco di Roma al tramonto | eventi speciali e aperture serali

Da ezrome.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Bioparco di Roma resterà aperto in orari serali durante l’estate, offrendo eventi speciali al tramonto. Le aperture prolungate permettono ai visitatori di esplorare le aree espositive e partecipare a iniziative dedicate nel tardo pomeriggio e in serata. Queste aperture si svolgono nel contesto di iniziative che coinvolgono il contatto con la natura e la vita animale, in un ambiente nel cuore di Villa Borghese.

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La magia del crepuscolo a Villa Borghese. L’estate romana si arricchisce di un’opportunità suggestiva per chi desidera vivere il contatto con la natura nel cuore della città. Il Giardino zoologico della Capitale, incastonato nei diciassette ettari della storica cornice di Villa Borghese, propone l’iniziativa Il Bioparco al Tramonto. Un progetto pensato per modificare la prospettiva abituale dei visitatori, consentendo l’esplorazione dei viali alberati e dei reparti faunistici sotto una luce inedita, quella del calar del sole. Fino all’inizio del mese di agosto, la struttura prolunga eccezionalmente il proprio orario di apertura nei fine settimana. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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