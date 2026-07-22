Carta d’Identità elettronica il Comune dispone aperture supplementari fino alla scadenza del 3 agosto

Il Comune di Bergamo aprirà giorni supplementari fino al 3 agosto per il rilascio delle Carte d’Identità elettroniche, in vista della scadenza delle carte cartacee prevista per lunedì. Le persone che devono rinnovare o ottenere la nuova carta potranno recarsi presso gli uffici durante le aperture straordinarie. La proroga riguarda esclusivamente le richieste di documenti per chi non ha ancora completato la procedura. La data di scadenza delle carte cartacee rimane quella stabilita, senza ulteriori proroghe.

Bergamo. Mancano pochi giorni al termine della validità delle Carte d’Identità cartacee, fissato per lunedì 3 agosto. Sebbene il recente D.L. n. 1082026 ne abbia prorogato l’utilizzo fino al 31 gennaio 2027 per alcuni usi specifici, la proroga non vale per l’ espatrio: per viaggiare all’estero è necessario essere in possesso della Carta d’Identità Elettronica o di un altro documento valido per l’espatrio. Per questo motivo, si invitano i cittadini ancora in possesso del vecchio documento a rivolgersi allo Sportello Polifunzionale Bergamo Facile per presentare la richiesta di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), sfruttando il... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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