Samsung lancia i nuovi Galaxy Z Fold8 Fold8 Ultra e Flip8 | tre form factor diversi per tre tipologie diverse di pubblico

Samsung ha presentato tre nuovi dispositivi pieghevoli: Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra. Questi modelli hanno design distinti e sono destinati a diverse categorie di utenti. La gamma include un modello compatto con apertura a conchiglia e due con schermi più grandi, uno dei quali con caratteristiche migliorate rispetto alle versioni precedenti. La presentazione avviene in un momento di forte attenzione al mercato degli smartphone pieghevoli.

Samsung ha annunciato oggi la nuova generazione dei suoi dispositivi pieghevoli, con 3 dispositivi che puntano a diversi target del mercato: i nuovi Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra. Su tutti e tre i modelli l’azienda coreana ha portato le sue ultime evoluzioni per quanto riguarda il display pieghevole, vedendo adottata la nuova tecnologia Flex Titanium che vede utilizzata in combinazione una pellicola in lega di titanio e una piastra in titanio per permettere da una parte di ridurre ulteriormente lo spessore dei dispositivi, dall’altra di ridurre la visibilità della piega dello schermo interno. Un altro versante dove la nuova serie di foldable di Samsung vede arrivare tante novità è l’intelligenza artificiale integrata nella One UI 9. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Samsung Galaxy Z Fold 8 & Fold 8 Ultra - Better Than Expected! Explained

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