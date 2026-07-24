L’Uci Cycling Gala si terrà a Benidorm il 9 dicembre 2026, secondo quanto annunciato dalla Federazione internazionale. La città è nota per aver ospitato in passato eventi ciclistici di rilievo e ha una storia legata al ciclismo, legata anche a un campione italiano che vinse in quella località due mondiali consecutivi, nel 1992. La manifestazione si svolgerà nella città spagnola, senza ulteriori dettagli sulla sede specifica o il programma.

Nella Benidorm di Gianni Bugno – il monzese nel 1992 vinse proprio lì il secondo mondiale consecutivo – il 9 dicembre 2026 si terrà l’Uci Cycling Gala, secondo quanto ha comunicato proprio la Federazione internazionale. Celebrando l’eccellenza nel ciclismo internazionale, l’Uci Cycling Gala riunirà le figure di spicco del ciclismo su strada professionistico femminile e maschile per una serata esclusiva dedicata ai risultati sportivi della stagione, ai successi dei migliori atleti del mondo e alla loro popolarità tra i tifosi. Durante il gala, una cerimonia di premiazione renderà omaggio ai migliori corridori, squadre e nazioni, sia femminili che maschili, della Classifica Mondiale Uci 2026, riconoscendo le prestazioni che hanno caratterizzato le competizioni della stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gala del ciclismo Uci, appuntamento a Benidorm il 9 dicembre

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