Ciclismo i ranking UCI aggiornati | Scaroni miglior azzurro Italia in top5

I ranking UCI sono stati aggiornati e l’Italia si trova in quinta posizione nella classifica per nazioni. Nella graduatoria individuale, Christian Scaroni si conferma come il miglior ciclista italiano, occupando il primo posto tra gli azzurri. Giulio Ciccone segue al secondo posto tra i corridori italiani.

Sono stati aggiornati i Ranking UCI: l’ Italia si trova al quinto posto nella classifica per Nazioni, mentre nella graduatoria individuale Christian Scaroni rafforza lo status di numero 1 tra gli azzurri, davanti a Giulio Ciccone, secondo tra gli italiani. In vetta alla classifica individuale lo sloveno Tadej Pogacar domina con oltre 2400 punti di vantaggio sul secondo classificato, il danese Jonas Vingegaard, e più del doppio del terzo, il belga Remco Evenepoel. Non ci sono azzurri in top ten: il migliore è Christian Scaroni, 17 °, che precede Giulio Ciccone, 25°. Nella graduatoria per Nazioni si conferma in testa il Belgio, che comanda davanti alla Danimarca, alla piazza d’onore, mentre il gradino più basso del podio è per la Francia, terza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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