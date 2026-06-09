Chiappucci&Bugno Il ciclismo siamo noi l' appuntamento a Casa Verona
Due ex ciclisti sono stati protagonisti di un confronto pubblico a Casa Verona, ricordando la loro storica rivalità. La discussione ha ripercorso momenti delle loro carriere, caratterizzate da sfide dirette e competizioni intense. L’evento ha coinvolto un pubblico di appassionati, che ha assistito a ricordi e aneddoti legati a gare decisive. Nessun altro dettaglio sui contenuti specifici del confronto o sulle dichiarazioni rilasciate.
La storia di una rivalità che ha segnato il ciclismo italiano. Due campioni a confronto, senza esclusione di colpi, uno contro l’altro, per infiammare l’Italia.Loro, come Merckx&Gimondi, come Moser&Saronni, perché il ciclismo ha sempre vissuto di queste bellissime storie. Storie di fuoriclasse. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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