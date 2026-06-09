Chiappucci&Bugno Il ciclismo siamo noi l' appuntamento a Casa Verona

Notizia in breve

Due ex ciclisti sono stati protagonisti di un confronto pubblico a Casa Verona, ricordando la loro storica rivalità. La discussione ha ripercorso momenti delle loro carriere, caratterizzate da sfide dirette e competizioni intense. L’evento ha coinvolto un pubblico di appassionati, che ha assistito a ricordi e aneddoti legati a gare decisive. Nessun altro dettaglio sui contenuti specifici del confronto o sulle dichiarazioni rilasciate.