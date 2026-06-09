Chiappucci&Bugno Il ciclismo siamo noi l' appuntamento a Casa Verona

Da veronasera.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due ex ciclisti sono stati protagonisti di un confronto pubblico a Casa Verona, ricordando la loro storica rivalità. La discussione ha ripercorso momenti delle loro carriere, caratterizzate da sfide dirette e competizioni intense. L’evento ha coinvolto un pubblico di appassionati, che ha assistito a ricordi e aneddoti legati a gare decisive. Nessun altro dettaglio sui contenuti specifici del confronto o sulle dichiarazioni rilasciate.

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La storia di una rivalità che ha segnato il ciclismo italiano. Due campioni a confronto, senza esclusione di colpi, uno contro l’altro, per infiammare l’Italia.Loro, come Merckx&Gimondi, come Moser&Saronni, perché il ciclismo ha sempre vissuto di queste bellissime storie. Storie di fuoriclasse. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Argomenti più discussi: Chiappucci vs Bugno a Casa Verona, martedì 9 giugno ore 18.30 / Notizie / Novità / Homepage; Chiappucci&Bugno. Il ciclismo siamo noi, l'appuntamento a Casa Verona; L’Arsenale si accende con i campioni dello sport.

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