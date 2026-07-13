L'Inter ha deciso di rinnovare il contratto di Pio Esposito fino al 2031. Il club ha programmato un adeguamento dello stipendio e intende mantenere il giocatore come parte centrale del progetto tecnico. La firma del nuovo accordo è prevista a breve, con l’obiettivo di consolidare la posizione del difensore nel progetto sportivo. La decisione si inserisce nelle strategie dell’Inter per rafforzare la rosa.

di Alberto Petrosilli Il club vuole blindare Pio Esposito con un nuovo contratto e un adeguamento dell’ingaggio: sarà uno dei pilastri del progetto di Chivu. L’ Inter ha deciso di puntare con decisione su Pio Esposito, considerato uno dei principali punti fermi del nuovo progetto tecnico. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il centravanti classe 2005 rappresenta alla perfezione la strategia del club, sempre più orientata verso una rosa giovane e ricca di prospettive. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter L’attaccante italiano inizierà la preparazione estiva con un ruolo di primo piano. Complice l’assenza temporanea di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ancora impegnati con le rispettive nazionali, sarà infatti il riferimento offensivo a disposizione di Cristian Chivu nelle prime settimane di lavoro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, il futuro passa da Pio Esposito: pronto il rinnovo fino al 2031

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Inter Flash - Il futuro passa da Pio Esposito

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