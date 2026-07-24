Furti nelle case del mare presa la gang dei ragazzini Affidati alle strutture per il recupero molti sarebbero già scappati

Otto minorenni sono stati identificati in relazione a furti in case del mare nella zona di Follonica. Durante le operazioni, i carabinieri hanno sequestrato diversi strumenti da scasso e impedito una serie di furti. Alcuni dei minorenni coinvolti sono stati affidati a strutture per il recupero, mentre altri sarebbero già scappati. Le attività di controllo sul territorio sono state condotte nei mesi di giugno e luglio.

Follonica, 24 luglio 2026 – Otto minorenni identificati, numerosi arnesi atti allo scasso sequestrati e una serie di furti in appartamento sventati. È il bilancio dell’intensa attività di controllo del territorio portata avanti dai carabinieri della Compagnia di Follonica durante i mesi di giugno e luglio. Gli episodi, quattro in totale, hanno visto protagonisti giovanissimi che avevano effettuato troppe razzie nella cittadina del Golfo. Una circostanza questa che aveva messo in allarme la popolazione anche perchè le scorribande erano quasi all’ordine del giorno. I primi episodi. Il primo caso risale al 26 giugno: in seguito a una... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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