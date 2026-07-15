In via dei Pini a Pieve Emanuele, alcuni residenti hanno trovato bigliettini inseriti nelle serrature delle porte. La presenza di questi messaggi ha aumentato la preoccupazione tra gli abitanti delle palazzine del civico 4. Si segnala anche l’utilizzo di pezzetti di carta come trucco per manomettere le serrature. La polizia sta indagando sulla serie di episodi e sulla possibile presenza di una banda che mira a svaligiare case vuote nella zona.

Pieve Emanuele (Milano) - Allarme in via dei Pini: bigliettini nelle serrature delle porte, cresce la preoccupazione tra i residenti nelle palazzine del civico 4 di via dei Pini, a Pieve Emanuele. Un giovane, descritto come «ben vestito, con camicia e cravatta», è stato visto aggirarsi tra le scale del complesso residenziale, composto da 300 appartamenti, inserendo piccoli pezzetti di carta nelle serrature delle porte d’ingresso. Il fatto ha immediatamente allarmato gli inquilini, che hanno segnalato l’accaduto alle autorità. I pezzi di carta nelle serrature. Il giovane è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate da privati e le immagini sono state condivise in un gruppo Facebook dei residenti della palazzina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’allarme furti a Pieve Emanuele: “Gang a caccia delle case vuote”. Il trucco dei pezzetti di carta nelle serrature

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