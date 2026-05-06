Furti a raffica nelle case e auto rubate | presa coppia di ladri seriali

Una coppia di ladri seriali è stata arrestata dalla Squadra mobile di Mantova a Desenzano del Garda. La coppia aveva messo a segno numerosi furti in abitazioni e auto, monitorando le vittime tramite dispositivi GPS e studiando ogni mossa prima di colpire. La polizia ha intercettato e fermato i due sospetti, ponendo fine a una serie di episodi che si erano verificati nella zona.

Controllavano le vittime con Gps, studiavano ogni mossa e colpivano al momento giusto. È finita a Desenzano del Garda la lunga scia di furti di una coppia di ladri seriali, arrestata dalla Squadra mobile di Mantova.Due veri professionisti del settore: non solo furti in abitazione e di auto, ma.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Giugliano, spese a raffica con carte rubate: traditi dagli sms, arrestati ladri seriali in trasferta Furti seriali nelle case incustodite di notte a Forlì Del Sannio vicino Isernia, denunciato 56enneUn denunciato e diversi beni sequestrati, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Forlì del Sannio (Isernia), dove un uomo di 56 anni è... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Raffica di furti nel fine settimana di festa: svaligiate villette in serie. Rubati borse griffate, contanti e gioielli; Furti a raffica nella abitazioni sulla collina di Costagrande; Raffica di furti in casa per migliaia di euro: arrestato il ladro giardiniere; Raffica di furti con spaccata, svaligiati cinque negozi. FURTI A CASTELFRANCO, IL SINDACO CHIEDE L’INTERVENTO DEL PREFETTOAllarme sicurezza a Castelfranco Emilia dopo la raffica di furti che, nella notte tra sabato e domenica, ha colpito il centro cittadino. Il sindaco Giovanni Gargano ha chiesto al Prefetto la convocazi ... tvqui.it Furti a raffica nella abitazioni sulla collina di CostagrandeUna raffica di furti ha colpito le abitazioni della collina di Costagrande, scendendo verso San Pietro Val Lemina, nella notte tra sabato 25 aprile e domenica 26. ecodelchisone.it Allarme furti tra Villaricca e Giugliano. Con la tecnica del pneumatico forato, alcuni malviventi hanno costretto un automobilista a fermarsi in via Fermi, tra il Cedime e Villa San Giuseppe, per poi rubargli borsello, documenti e carte. La famiglia lancia l’allarme s - facebook.com facebook Il divo e il "regista". Chi sono il rapinatore-attore e il capo della banda specializzata nei maxi furti a Roma ift.tt/Qa1hUZJ x.com