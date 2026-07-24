Fuochi d’artificio azzurri | la FIFA voleva che vincesse l’Argentina ma il video è stato alterato

Un video mostra immagini aeree dei fuochi d’artificio alla fine della finale dei Mondiali 2026, con un ragazzo che sostiene che il fumo azzurro dimostrerebbe un’alterazione per favorire l’Argentina. Tuttavia, il video è stato modificato e non ci sono prove di manipolazioni o di un intervento da parte della FIFA. Le immagini mostrano semplicemente i fuochi d’artificio, senza alcuna conferma di irregolarità o di un tentativo di influenzare il risultato della partita.

Circola un video in cui un ragazzo mostra le immagini aeree dei fuochi d’artificio al termine della finale dei Mondiali 2026 e sostiene che il fumo azzurro dimostrerebbe che la FIFA aveva programmato la vittoria dell’Argentina. Di fatto, il fumo era bianco e i colori sono stati alterati digitalmente per evocare la bandiera argentina a seguito della vittoria della Spagna. Come è circolata la bufala. Il video con il fumo azzurro, pubblicato su X, dura 21 secondi ed è stato ripreso con un cellulare puntato sullo schermo di un televisore. Si vedono fuochi d’artificio sul MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, dove il 19 luglio 2026 la Spagna ha battuto l’Argentina 1-0 ai supplementari. 🔗 Leggi su Open.online

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