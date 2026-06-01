Una forte esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi d’artificio a Maghtab, Malta, nelle prime ore di lunedì mattina. Un video mostra l’impatto della deflagrazione, che ha causato danni all’edificio e ha prodotto una vasta nube di fumo. Non sono ancora stati segnalati feriti o vittime. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e hanno delimitato l’area per motivi di sicurezza. Nessuna informazione ufficiale sulle eventuali conseguenze per le persone o l’ambiente.

Una potente esplosione ha scosso l’area di Mag?tab, a Malta, nelle prime ore di lunedì mattina, quando la fabbrica di fuochi d’artificio di Ta’ Lourdes è saltata in aria, generando anche una serie di scoppi secondari e sprigionando un’imponente colonna di fumo bianco e grigio visibile a grande distanza. Secondo quanto comunicato da un portavoce della Polizia, al momento non si registrano vittime. I vigili del fuoco stanno tuttavia continuando le operazioni di ispezione nell’area interessata. Le autorità hanno precisato che al momento dell’esplosione non vi erano operai all’interno della struttura. Due uomini, di 67 e 47 anni, entrambi residenti a St Paul’s Bay, che si trovavano nei campi adiacenti, sono rimasti lievemente feriti a causa dei detriti proiettati dall’esplosione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Esplode fabbrica di fuochi d’artificio a Malta: l’impressionante deflagrazione in un video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Esplosioni in una fabbrica di fuochi d'artificio a Malta, le immagini

Notizie e thread social correlati

Cina, esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: 21 morti, i video choc della deflagrazioneUn’esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi d’artificio nella Cina centrale.

Cina, esplode fabbrica di fuochi d'artificio: oltre 20 mortiUna forte esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi d’artificio nella città di Liuyang, nella provincia di Hunan, in Cina.

Temi più discussi: Myanmar, spaventosa esplosione: decine di morti; Cina, salgono a 90 i morti per l'esplosione nella miniera di carbone nel nord del Paese; Esplode miniera di carbone nel nord della Cina: 90 morti e decine di persone intrappolate; Myanmar, esplode edificio in cui erano conservati esplosivi: almeno 45 morti e 70 feriti.

Malta, tre esplosioni in una fabbrica di fuochi d’artificio: nessun feritoLA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) - Tre esplosioni sono avvenute nella zona di Maghtab (Malta), poco dopo le 6:30 del mattino. Coinvolta una fabbrica di fuoc ... italpress.com

Idea divertente per il Tema Asia: La Fabbrica di Fuochi d'Artificio Infiammati reddit

Malta, esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio a Maghtab: nessun feritoLA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Tre esplosioni sono avvenute nella zona di Maghtab (Malta), poco dopo le 6:30 del mattino. Coinvolta una fabbrica di fuochi d’artificio. L’alta colonna di fumo è ... italpress.com