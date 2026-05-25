VIDEO | Svegliati dagli spari ci sembravano fuochi d' artificio | il racconto dei residenti di via La Lumia

Intorno alle 2.30, residenti di via La Lumia sono stati svegliati dagli spari, che hanno fatto pensare a fuochi d'artificio. La coppia che dormiva in casa ha raccontato di essersi svegliata di soprassalto, confermando che i colpi sono stati uditi chiaramente. Nessuna informazione su eventuali feriti o danni. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

“Siamo stati svegliati dagli spari intorno alle 2.30, io e mio marito stavamo dormendo e ci siamo svegliati di soprassalto. Sembravano dei petardi, dei giochi d’artificio. Un rumore fortissimo. Poi tanta confusione. Poco dopo è arrivata l’ambulanza. Abbiamo avuto davvero tanta paura”. È il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Notte da incubo per il Rayo Vallecano a Strasburgo: giocatori svegliati da fuochi d’artificio e allarmiLa notte precedente la semifinale di Conference League, il Rayo Vallecano ha vissuto un episodio inquietante durante il soggiorno a Strasburgo.

Fuochi d'artificio esplosi ogni notte, residenti sul piede di guerraOgni notte, nella zona di Sant'Eustachio a Salerno, si registrano esplosioni di fuochi d'artificio che disturbano la quiete dei residenti.