Funerali di Alice Ferrari a Suisio | le foto

Sono stati celebrati i funerali di Alice Ferrari a Suisio. La cerimonia si è svolta in una chiesa del paese, con la presenza di familiari e amici. Sono state scattate alcune foto durante l’evento. Il servizio è riservato agli utenti registrati, che possono salvarlo nella sezione preferiti dell’area personale e sull’app Corriere News.

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Risucchiata in piscina, non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni: donati gli organi - Vita in diretta

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