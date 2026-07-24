Fuga in barca dall’incendio a Cap Ferret l’ordine di evacuazione con un sms

Notizia in breve

Un incendio ha colpito la zona di Cap Ferret, portando all’evacuazione totale dell’area. Le autorità hanno inviato un SMS per ordinare l’evacuazione, mentre migliaia di persone sono state fatte uscire via terra e via mare. Un traghetto ha trasportato alcuni dei residenti e dei turisti lontano dal focolaio. La località di villeggiatura è stata svuotata in modo rapido e completo.