A partire dal 1° luglio, oltre mille videocamere portatili saranno distribuite al personale operativo di FS Security su tutta la rete nazionale. La dotazione di bodycam è stata presentata ufficialmente alla stazione di Roma Termini.

Cosa: Dotazione di videocamere portatili per tutto il personale operativo di FS Security. Dove e quando: Attivazione dal 1° luglio su rete nazionale, presentata ufficialmente alla Stazione di Roma Termini. Perché: Per innalzare i livelli di sicurezza, garantendo la tutela di viaggiatori e dipendenti attraverso la deterrenza e il controllo in tempo reale. Il Gruppo FS compie un ulteriore passo in avanti nel potenziamento della sicurezza all'interno delle stazioni e a bordo dei treni. Sono infatti oltre mille gli operatori di FS Security che da oggi indossano le bodycam durante il normale svolgimento delle proprie mansioni. L'iniziativa nasce con l'obiettivo primario di rafforzare la tutela del personale impegnato quotidianamente sul campo, contribuendo al contempo a creare un ambiente di viaggio più sereno per tutti i passeggeri. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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FS Security, oltre mille bodycam per il personale operativo

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