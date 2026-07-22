ferrovie oltre mille bodycam per gli addetti fs security

A partire dal primo luglio, oltre mille operatori di FS Security riceveranno delle bodycam per le attività di sicurezza. La società del Gruppo Ferrovie dello Stato ha deciso di estendere l’uso di questi dispositivi per aumentare la protezione del personale impegnato nelle operazioni di sicurezza. La dotazione di bodycam mira a rafforzare le misure di tutela durante i controlli e gli interventi sul territorio.

Arrivano le bodycam per oltre mille gli operatori di FS Security, società del Gruppo Ferrovie dello Stato. Dal primo luglio, infatti, sarà estesa la dotazione di questo strumento che ha l’obiettivo di rafforzare la tutela del personale impegnato nelle attività di sicurezza a supporto del Gruppo FS. ''Per il mondo Ferrovie dello Stato la sicurezza è un mantra in tutti gli aspetti", ha detto il presidente di FS, Tommaso Tanzilli, alla presentazione dell'iniziativa di FS Security per le nuove bodycam che si è tenuta oggi nella Sala Esquilino della Stazione di Roma Termini alla presenza tra gli altri del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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