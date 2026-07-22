Gruppo Fs | oltre 1.000 bodycam per il personale di Fs Security

Oltre mille operatori di FS Security del Gruppo FS indossano le bodycam, dispositivi utilizzati per aumentare la protezione del personale impegnato nelle attività di sicurezza. La misura mira a rafforzare la tutela degli operatori durante il loro servizio quotidiano. Le telecamere sono state introdotte con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e trasparenza nelle operazioni di vigilanza. Nessun dettaglio sui tempi di implementazione o ulteriori piani di diffusione.

Sono oltre mille gli operatori di FS Security (Gruppo FS) a indossare le bodycam, uno strumento introdotto con l’obiettivo di rafforzare la tutela del personale impegnato quotidianamente nelle attività di sicurezza a supporto del Gruppo FS. A partire dal 1° luglio è stata, infatti, completata l’estensione della dotazione a tutti gli operatori di FS Security, contribuendo a un sistema ferroviario sempre più sicuro, resiliente ed efficiente, a beneficio dei viaggiatori, del personale e delle comunità, in collaborazione con le istituzioni e le Forze dell’ordine. I dispositivi di sicurezza e il loro funzionamento sono stati presentati oggi,... 🔗 Leggi su Tpi.it

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Oltre mille bodycam entreranno in dotazione al personale di Fs Security per rafforzare la sicurezza nelle stazioni e a bordo dei treni. x.com

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