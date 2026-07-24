fs scioperano alcune sigle oggi e domani possibili ripercussioni

Lo sciopero del personale del Gruppo Fs Italiane durerà 24 ore, dalle 21 di oggi alle 21 di domani. La protesta è stata proclamata da alcune sigle sindacali autonome e potrebbe causare disagi sui servizi ferroviari nelle prossime ore. Non sono stati ancora comunicati dettagli specifici sui possibili impatti o eventuali variazioni ai treni previsti. La situazione sarà monitorata nelle prossime ore.

Il personale del Gruppo Fs Italiane sarà interessato da uno sciopero proclamato da alcune sigle sindacali autonome dalle ore 21 di oggi, giovedì 23, alle ore 21 di domani venerdì 24 luglio. Lo ricorda la società, precisando che gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale. Per il trasporto regionale - si legge nella nota - sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9, e dalle ore 18 alle 21 di venerdì 24 luglio. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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